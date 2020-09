Eduardo Gomes enaltece organização dos líderes da base do governo

O líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes (MDB-TO), enalteceu nesta terça-feira (1) a "organização dos líderes da base do governo"e do envio da reforma administrativa ao Congresso Nacional. Ele elogiou a atuação do ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e classificou o momento como uma "vitória na articulação política pelo bem do Brasil".