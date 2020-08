Após pedido de suspensão, segue a leitura do relatório final da CPI que investiga gestão Marchezan

Já passa de uma hora a leitura do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara de Porto Alegre que investiga irregularidades na gestão de Nelson Marchezan Jr (PSDB). A reunião foi iniciada com intensa movimentação entre vereadores da base e da oposição do governo. Anteriormente, vereadores do governo Marchezan haviam solicitado, inclusive, suspensão da CPI, não acatadas pelo presidente da Comissão, vereador Roberto Robaina (PSOL).

O relator, vereador Wambert di Lorenzo (PTB) faz a leitura do que julgou ser os pontos principais da peça conclusiva, reunida em cerca de 225 páginas. A redução se deve ao fato de que a íntegra do relatório tomaria cerca de 8h para leitura. O texto completo foi disponibilizado aos integrantes da CPI na última quinta-feira (27) para que não houvesse prejuízo nos votos dos integrantes da Comissão.

As denúncias investigadas pela Comissão se referem ao favorecimento ilegal de empresas no transporte público municipal por Michel Costa, ex-diretor da Procempa e ex-presidente do Conselho de Administração da Carris; ao Banco de Talentos; e a irregularidades na locação, pela Prefeitura, de um prédio na avenida Júlio de Castilhos para abrigar setores administrativos de órgãos do município.