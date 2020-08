Famurs promove debate sobre gestão pública em tempos de pandemia

As atitudes e estratégias necessárias e impostas pela pandemia que mudou o mundo e tem afetado consideravelmente a vida nos municípios será foco do Ciclo de Grandes Debates sobre o Municipalismo e Desafios da Gestão nos Novos Tempos, organizado pela Famurs, com estreia nesta segunda-feira (31), a partir das 19h, transmitido ao vivo pelo Facebook e YouTube da Famurs.

O tema deste primeiro encontro será “O Brasil pode combater os efeitos da pandemia com ação política, democracia e fortalecimento das instituições”. O projeto, com patrocínio do Serpro e do BRDE, tem como convidados o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia; o ex-governador do Estado, Tarso Genro; e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes. A mediação será realizada pelo presidente da Famurs e prefeito de Taquari, Maneco Hassen.

Ao todo, serão cinco encontros virtuais com a participação de personalidades das áreas das Ciências, Sociedade, Saúde, Artes e Política. O objetivo será debater como se dará a construção do novo normal e qual o papel dos municípios neste contexto.