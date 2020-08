Ricardo Gomes deve ser vice do MDB à prefeitura de Porto Alegre

Apesar de o Cidadania e o DEM terem indicado nomes para compor a chapa majoritária do pré-candidato a prefeito Sebastião Melo (MDB), os líderes dos partidos que apoiam a candidatura do emedebista descartam a possibilidade de disputa pela indicação do vice. É o próprio Melo quem garante que o seu vice será o vereador Ricardo Gomes (DEM). Cinco partidos estão unidos em torno da candidatura de Melo: MDB, DEM, Cidadania, Solidariedade e Democracia Cristã.

"Não vai haver disputa. O Cidadania tinha indicado o nome do Presser, que é qualificadíssimo, não tenho dúvida disso. Mas (a indicação) não era empecilho para uma construção junto com outros partidos", afirma Melo.

E complementa: "a construção foi feita em torno da indicação do Ricardo Gomes para vice. Os cinco partidos concordam".

A deputada estadual Any Ortiz - uma das maiores lideranças do Cidadania no Rio Grande do Sul - afirma que a indicação do ex-diretor-presidente da Corsan Flávio Presser (Cidadania) à vice-prefeito não será um empecilho à coligação. Any lembra que Presser foi indicado antes de o DEM decidir apoiar Melo.

"Quando indicamos o Presser, o DEM não tinha ainda uma definição. Mas sempre tivemos claro que a indicação não seria empecilho para vinda de outros partidos para uma chapa que possa representar os anseios dos porto-alegrenses".

Depois de elogiar bastante a qualificação do ex-diretor-presidente da Corsan, Any reforça que a escolha do vice "é uma construção coletiva". "Inclusive, consideramos o Ricardo Gomes um bom nome a vice", conclui.

Any destaca ainda que Presser já está trabalhando na pré-campanha. Melo projeta que ele participará ativamente da coordenação da campanha.

Em uma nota assinada ontem pelo presidente do Solidariedade, vereador Cláudio Janta, o partido manifestou "surpresa com a indicação do nome de Flávio Presser pelo Cidadania para disputar vaga como vice-prefeito na chapa encabeçada por Sebastião Melo (MDB)".

"Reiteramos apoio à pré-candidatura de Melo, na expectativa de indicação do nome do vereador Ricardo Gomes, como pré-candidato a vice, porque acreditamos na capacidade e competência de ambos para vencer as eleições e governar Porto Alegre", arremata, lembrando a que a convenção do partido ocorrerá em 4 de setembro.