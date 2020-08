Tribunal tem maioria para manter absolvição de Temer em processo ligado a Joesley

A Terceira Turma do TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região) formou, nessa terça-feira (25), maioria para manter a absolvição do ex-presidente Michel Temer (MDB), acusado de obstrução de Justiça no caso da gravação feita pelo empresário Joesley Batista em 2017. Segundo a TV Globo, o julgamento foi suspenso após um pedido de vista; não há prazo para a continuidade da sessão.

O TRF-1 analisa um recurso do Ministério Público Federal contra a absolvição de Temer por parte da 12ª Vara Federal Criminal de Brasília. O ex-presidente é acusado de tentar atrapalhar investigações da Lava Jato que envolviam o ex-doleiro Lúcio Funaro e o ex-deputado Eduardo Cunha. Procurada pela reportagem, a assessoria de Temer não respondeu sobre o caso até a publicação deste texto.

Relembre o caso

Em 2017, o empresário Joesley Batista, da JBS, gravou uma conversa com Temer, então presidente, no palácio do Jaburu. "Tem que manter isso aí, viu?", respondeu Temer a Joesley quando o sócio da JBS mencionou que mantinha boa relação com Cunha. De acordo com o então procurador-geral da República, Rodrigo Janot, os dois conversavam sobre manter o silêncio de Funaro a respeito de esquemas ilícitos envolvendo o MDB.

O teor da gravação foi utilizado em acordo de delação de Batista com a PGR. Mais tarde, o próprio Janot pediu que o acordo fosse anulado por entender que Joesley havia omitido informações e utilizado a colaboração para benefício da empresa, em crime conhecido como insider trading.

Folhapress