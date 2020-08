Ministro do TCU é denunciado pela Lava Jato e tem bens bloqueados

O ministro do TCU (Tribunal de Contas da União) Vital do Rêgo Filho foi denunciado pela Lava Jato de Curitiba sob acusação de corrupção e lavagem de dinheiro por supostamente ter recebido propina enquanto presidia no Senado a CPMI da Petrobras, em 2014. Ele também teve R$ 4 milhões bloqueados em uma nova fase da operação deflagrada nesta terça-feira (25).

A força-tarefa afirma que o ministro recebeu R$ 3 milhões do então presidente da OAS, Leo Pinheiro, para que os executivos da empresa não fossem convocados para depor nas comissões parlamentares de inquérito da Petrobras.

Segundo a denúncia, R$ 2 milhões foram repassados em espécie ao ministro por meio de contratos fictícios da OAS com a empresa Câmara e Vasconcelos. Também houve, de acordo com os procuradores, a celebração de um contrato superfaturado pela empreiteira com a Construtora Planície para o repasse de R$ 1 milhão ao ex-senador.

Para receber o dinheiro, Vital do Rêgo contaria com intermediários, como Alexandre Costa de Almeida, atualmente assessor do ministro no TCU, mas que já trabalhava com ele no Senado. Almeida é um dos alvos de mandados de busca e apreensão nesta terça. A Justiça mandou bloquear R$ 2 milhões das contas dele.

Já do lado da OAS dois executivos teriam intermediado a propina. Ao todo, a 73º fase da operação, batizada de Ombro a Ombro, cumpre 15 mandados de busca e apreensão em Brasília, e em Cabedelo, Campina Grande e João Pessoa, na Paraíba.

As medidas buscam novas provas envolvendo supostos intermediários das operações em favor de Vital do Rêgo, como a participação de João Monteiro da França Neto, que já foi diretor-administrativo e financeiro do Sebrae/PB.

A força-tarefa também apura possíveis atos de corrupção e lavagem de uma doação eleitoral oficial da OAS, no valor de R$ 1 milhão, feita ao Diretório Nacional do PMDB, a pedido do ministro. A reportagem ainda não conseguiu contato com os acusados.

