Entidades pedem a Rodrigo Maia apoio a jornalismo profissional e combate das fake news

Entidades que representam o setor da comunicação social entregaram nesta terça-feira (18) um documento pedindo ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), apoio a medidas de combate à disseminação de informações falsas.

O documento é assinado por 27 instituições e destaca a necessidade de valorizar o jornalismo profissional, a publicidade nacional e as práticas responsáveis e transparentes no combate às chamadas fake news.

Entre as signatárias do documento estão a Associação Nacional de Jornais (ANJ), a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), a Associação Nacional de Editores de Revistas (Aner), a Federação Nacional das Empresas de Jornais e Revistas (Fenajore) e a Associação Brasileira de Rádio e Televisão (Abratel).

A coalizão das entidades destaca que as melhores soluções para combater a desinformação não estão em ideias de vigilância dos usuários das redes, mas sim nos modelos de contratação de serviços de internet. A vigilância, aponta a coalizão, fere os princípios das liberdades de expressão e de imprensa.

Para isso, a sugestão apontada é que a venda de espaços publicitários e de impulsionamentos para atingir usuários brasileiros devem ser contratadas no Brasil, de acordo com as leis do país. Assim os patrocinadores, inclusive de propagandas políticas e partidárias, poderiam ser identificados.

Atualmente, a Câmara discute um projeto para inibir a disseminação de ataques e notícias falsas pelas redes sociais. A proposta, que já foi votada no Senado, ainda não tem data para ser apreciada e não há relator confirmado até o momento.

Durante o mês de julho, deputados escolhidos por Maia promoveram audiências públicas virtuais para debater aspectos do texto. No início deste mês, o presidente da Câmara também conversou com o youtuber Felipe Neto, que foi alvo de ataques e de uma campanha de difamação recentemente das redes sociais.

Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, Felipe Neto afirmou ter dito ao deputado Rodrigo Maia que não é possível acabar com o anonimato na internet e rastrear mensagens até chegar a seus autores.

O documento entregue ao deputado também destaca a importância da obrigação de transparência para distinguir os conteúdos noticiosos dos conteúdos impulsionados e de publicidade, inclusive político-partidários. O mercado de publicidade digital é dominado por Google e Facebook, que somam cerca de 80% de participação.