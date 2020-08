Bolsonaro tem melhor avaliação desde o início do mandato, diz pesquisa

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O presidente da República, Jair Bolsonaro, alcançou seu melhor índice de aprovação popular desde o início do mandato, apontou pesquisa divulgada pelo instituto Datafolha. De acordo com o levantamento, 37% dos brasileiros consideram a gestão de Bolsonaro ótima ou boa, ante os 32% registrados na pesquisa de junho. Até então, os melhores índices de aprovação do presidente haviam sido registrados em abril e maio deste ano, quando atingiu 33% de popularidade.

A pesquisa também mostra que a rejeição ao presidente caiu 10 pontos porcentuais, em comparação com o levantamento anterior. Enquanto em junho, 44% dos entrevistados avaliaram o governo como ruim/péssimo, 34% o fizeram agora. O levantamento foi realizado via telefone com 2.065 pessoas entre os dias 11 e 12. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos.