Governo gaúcho começa a pagar salários de julho dos servidores

O governo gaúcho começou a pagar os salários de julho do funcionalismo nesta terça-feira (11). Segundo nota, a Secretaria Estadual da Fazenda fez o primeiro depósito no valor de R$ 1,5 mil por servidor, quitando 24% do total de 340,7 mil vínculos. Servidores com remuneração maior receberam a mesma parcela.