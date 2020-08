Convidado pelo presidente Jair Bolsonaro para chefiar missão de ajuda no Líbano , o ex-mandatário Michel Temer foi autorizado pela justiça a sair do Brasil. Segundo o portal de notícias G1, a decisão foi do juiz Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro, alegou a "natureza humanitária" da viagem.

Temer não tinha autorização para sair do País em função de obrigações judiciais que precisava cumprir. Em 2019, o ex-presidente foi preso preventivamente em março, e o seu passaporte estava retido. Temer ainda é alvo de sete processos no Rio de Janeiro, Distrito Federal e em São Paulo.

A viagem, conforme consta na decisão, poderá ser realizada entre os dias 12 e 15 de agosto. Na última terça-feira (4), uma explosão em uma área portuária de Beirute, capital do Líbano, deixou mais de 200 mortes na cidade. No local, eram armazenados mais de 2.750 toneladas de nitrato de amônio, substância que teria sido a origem do incidente. O motivo da explosão, no entanto, segue em investigação, a fim de identificar qualquer notoriedade de crime.