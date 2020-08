Para Paim, 'porto-alegrense tem sido desrespeitado' por Marchezan

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A condução das ações municipais de enfrentamento à Covid-19 têm acirrado as desavenças entre o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, e o vice-prefeito, Gustavo Paim. No domingo (9), por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, Paim criticou e taxou como "desrespeito" a forma como o chefe do Executivo porto-alegrense vem conduzindo a gestão da capital gaúcha.

Para o vice-prefeito, pré-candidato ao Paço municipal, e que desde o final do ano passado expõe as diferenças entre os gestores, as medidas adotadas por Marchezan vêm causando impacto negativo aos cidadãos. “Sabe qual é o maior problema de Porto Alegre hoje? É o desrespeito. É assim que o porto-alegrense está se sentindo: desrespeitado. Desrespeitado pela falta de planejamento, desrespeitado pelas jogadas de marketing, desrespeitado pela falta de estabilidade, desrespeitado pelo medo que tudo isso gera em relação ao futuro”, afirmou Paim.

Cobrando previsibilidade e atitude de Marchezan, o vice-prefeito disse ainda que o que tem acontecido na cidade “envergonha a história de Porto Alegre”, e é fruto de decisões isoladas. “O que o Marchezan está fazendo com o comércio não tem cabimento: manda fechar, manda abrir, daí quando o Estado manda fechar, ele quer abrir – e aí perde na Justiça. Uma vergonha! Tudo isso gerou ainda mais instabilidade e incerteza tanto para a população quanto para os comerciantes”, enfatizou.

No vídeo, publicado no Facebook, Paim propôs ainda um planejamento de curto e médio prazo para evitar a "instabilidade administrativa e política" e disse que o atual prefeito pensa ser "o dono da cidade". "Estamos numa pandemia, estamos perdendo vidas, fechando vagas de emprego e quebrando empresas, sob a reação descontrolada de um prefeito que pensa ser o dono da cidade”, finalizou.