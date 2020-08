Marchezan sanciona Funcovid-19 e programa municipal de transferência de renda

Foi sancionada e publicada nesta segunda-feira (10) a Lei Complementar 887, que cria o Fundo Municipal de Combate ao Coronavírus (Funcovid-19) e o Programa Municipal Temporário de Transferência de Renda em Porto Alegre. A iniciativa tem o objetivo de atender aos porto-alegrenses mais vulneráveis aos efeitos econômicos da pandemia e que ainda não tenham sido contemplados por nenhum programa federal.

De acordo com o prefeito Nelson Marchezan Júnior, as medidas de enfrentamento à Covid-19 refletiram na queda de renda da população e levaram o poder público a buscar alterativas para auxiliar as famílias de baixa renda ou em situação de pobreza não assistidas por programas federais. Os objetivos do fundo são a captação, repasse e aplicação de recursos para propiciar suporte financeiro para implantação, manutenção e desenvolvimento de planos, programas, projetos e ações voltadas ao combate do novo coronavírus.

As receitas do Funcovid serão formadas por doações, auxílios, contribuições de entidades e pessoas físicas ou jurídicas, ou por repasses e transferências de órgãos municipais, estaduais, federais ou internacionais. Os recursos deverão ser depositados em conta-corrente específica e integrarão o Orçamento Geral do Município.

A lei municipal também institui o Programa Municipal Temporário de Transferência de Renda, que será destinado às famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com renda per capita mensal de até meio salário mínimo, e que não recebem nenhum benefício federal, estadual ou municipal. O auxílio emergencial será concedido pelo prazo de três meses, podendo ser prorrogado por igual período. Os benefícios poderão ser creditados por meio de cartão magnético.

aprovada na Câmara de Vereadores da Capital A lei que criou o Funcovid-19 e o Programa Municipal Temporário de Transferência de Renda foipor unanimidade, no dia 15 de junho.

Beneficiados e regras

Poderão ser beneficiadas com o programa municipal famílias que se enquadrem em faixa de renda mensal de R$ 89,00 a R$ 522,50 per capita. Aquelas com rendimento per capita de até R$ 89,00 terão direito ao valor fixo de R$ 150,00. Quem ganha de R$ 89,00 a R$ 178,00 receberá R$ 100,00. Já as famílias com renda de R$ 178,00 a R$ 522,50, receberão R$ 50,00. Em todas as faixas, será somado individualmente R$ 50,00 para cada um dos demais integrantes da família: cônjuge, criança de zero a 12 anos, adolescente de 13 a 17 anos, pessoas com deficiência e idosos. Não há limite de número de integrantes da família.

Os créditos não poderão ser utilizados para compra de bebidas alcoólicas ou cigarros e os estabelecimentos comerciais que venderem, por meio do cartão do programa, produtos diferentes dos previstos ficarão sujeitos à multa de R$ 2 mil. Em caso de novo descumprimento, a multa será de R$ 10 mil. O beneficiário que não cumprir as regras poderá ser excluído ou suspenso do programa.