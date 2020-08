Convidado para chefiar missão, Temer precisa de autorização para sair do país

Depois de ser convidado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para chefiar a missão brasileira de ajuda o Líbano, o ex-presidente Michel Temer ainda precisará da autorização da Justiça antes de sair do Brasil. A informação foi confirmada neste domingo (9) pelo advogado de Temer, Eduardo Carnelós, que também afirmou que o pedido para que a viagem seja realizada já está pronto para ser entregue à Justiça.

O ex-presidente ainda cumpre obrigações impostas no momento em que deixou a cadeia, como a retenção do passaporte. Por duas vezes, no ano passado, precisou recorrer a juízes de segunda instância para fazer viagens internacionais. O ex-presidente é alvo de sete processos que tramitam no Rio, Distrito Federal e em São Paulo e chegou a ser preso preventivamente pela operação Lava Jato fluminense em março de 2019.

Temer, que é filho de libaneses, foi convidado para liderar a missão brasileira de apoio ao país no Oriente médio. A capital libanesa foi atingida por uma enorme explosão que ocorreu na terça (4) em sua região portuária e deixou ao menos 158 mortos, além de cerca de 6.000 pessoas feridas. Depois do incidente, uma série de protestos começou na cidade.

Em nota, Temer se disse honrado com o convite. "Quando o ato for publicado no Diário Oficial serão tomadas as medidas necessárias para viabilizar a tarefa", afirmou o ex-presidente. Um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) com ajuda humanitária deve partir para o Líbano nos próximos dias.