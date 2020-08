Bancada gaúcha pressionará pelo aumento de 1% do FPM

A Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) e a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) participaram de uma videoconferência com a bancada federal gaúcha, na manhã desta segunda-feira (3), para tratar das principais demandas municipais. Entre os pedidos das entidades municipalistas, está a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que prevê o aumento de 1% nos repasses de tributos para o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) - uma das principais fontes de receita dos municípios. Os deputados federais que participaram da transmissão se comprometeram em pedir que o projeto seja pautado na Câmara dos Deputados.