Legislativo recebe sexto pedido de impeachment contra Marchezan

Alegando desvios de verbas do Fundo Municipal de Saúde para publicidades, foi protocolado na Câmara de Porto Alegre o sexto pedido de impeachment contra o prefeito Nelson Marchezan Jr (PSDB) que deve ser apregoado aos vereadores em sessão ordinária na próxima quarta-feira.

Assinado por Nair Berenice da Silva, Andrea Glashester e Fernanda da Cunha Barth o documento alega que o prefeito autorizou aplicação de R$2.414.465,14 do fundo em despesas de divulgação publicitária. Os dados estão disponíveis no Portal da Transparência do município. O texto defende que, dado o atual cenário de pandemia, é injustificável “o desvio de finalidade de verba pública direcionada por lei exclusivamente à saúde que, na atualidade, deixou de ser aproveitada para a compra de materiais permanentes como ventiladores pulmonares, ou até mesmo leitos junto à rede hospitalar privada; para ser utilizado com publicidade”.

Após votação entre os parlamentares, ainda sem data definida, havendo concordância da maioria será criada Comissão Processante, caso contrário, o pedido será arquivado. Todos os cinco pedidos de impeachment contra o prefeito entregues anteriormente não tiveram concordância favorável da maioria dos vereadores sendo assim, arquivados.