Em Bagé Bolsonaro participa de inauguração de conjunto habitacional e colégio militar

O Presidente Jair Bolsonaro junto ao ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, desembarcam nesta sexta-feira (31) no município de Bagé e participam de ato para inauguração de 1164 unidades habitacionais no bairro Tarumã. Os quatro empreendimentos que serão entregues fazem parte do programa Minha Casa, Minha Vida e tiveram as obras iniciadas em 2017 contando com investimentos federais que superaram os R$80 milhões

Esta será o segundo compromisso da presidência fora de Brasília após Bolsonaro ter testado positivo para o novo coronavírus em 7 de junho, o líder do Executivo esteve na Bahia nesta quinta-feira (30) para inauguração de uma adutora.

Depois de vinte dias em isolamento no Palácio da Alvorada, o presidente retornou na última segunda-feira à rotina habitual de trabalho, ao anunciar que um novo exame médico deu negativo para Covid-19.

Além da inauguração das moradias, Bolsonaro também irá conhecer e inaugurar a Escola Cívico-Militar do Colégio São Pedro. Apesar disso, a Escola se mantém fechada e sem previsão de volta às aulas conforme determinação do governo estadual.

A agenda do presidente no interior gaúcho não deve contar com a presença de apoiadores visto que a cidade mantém medidas de distanciamento em função da pandemia, impedindo assim aglomerações. Apenas pessoas previamente cadastradas devem ter acesso aos atos de inauguração de que participa o presidente.