Ministério Público reforça pedido da Famurs para garantir isolamento com apoio dos órgãos de segurança

Reiterando um pedido da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) à Secretaria Estadual de Segurança Pública, o procurador-geral de Justiça, Fabiano Dallazen, se prontificou a reforçar o pedido de que os órgãos de segurança pública do Estado passem a atuar também na fiscalização para cumprimento do distanciamento controlado. A manifestação foi realizada durante videoconferência com as associações regionais na manhã desta terça-feira (28).