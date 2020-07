Após 15 anos, ex-petista Silvio Pereira é condenado por receber Land Rover

Quinze anos depois de protagonizar um dos escândalos do governo Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-secretário-geral do PT Silvio Pereira foi condenado segunda-feira (27) por receber um automóvel Land Rover de uma fornecedora da Petrobras, a GDK.

O juiz Luiz Bonat, responsável pela Lava Jato em Curitiba, sentenciou Silvio Pereira, conhecido como Silvinho, a 4 anos e 5 meses de prisão em regime inicialmente semiaberto pelo crime de corrupção passiva.

Também foram condenados por corrupção o ex-diretor da Petrobras Renato Duque e César Roberto Oliveira, sócio-administrador da GDK. Bonat, que substitui o ex-juiz Sergio Moro no posto, considerou que Silvinho pediu e recebeu vantagem indevida para influenciar a favor da fornecedora a licitação de módulo da unidade de tratamento de gás de Cacimbas, no Espírito Santo.

À época, era atribuída a ele a influência sobre a ocupação de milhares de cargos de livre nomeação no governo federal, incluindo os da Petrobras. O ex-petista chegou a ser preso na Lava Jato em 2016, mas respondeu ao processo em liberdade. Ainda cabe recurso contra a condenação. Na ação, ele também era acusado de lavagem de dinheiro por receber pagamentos da empreiteira OAS. Segundo o Ministério Público (MP), o dinheiro seria para comprar seu silêncio sobre o mensalão petista. Essa parte da acusação foi rejeitada pelo magistrado.

A compra de um Land Rover para Silvinho foi revelada em meio ao escândalo do mensalão, a pior crise do governo Lula, em 2005. O ex-petista firmou um acordo com o MP para não ser processado no mensalão em troca da prestação de serviços comunitários.

A defesa do ex-secretário-geral afirmou que o automóvel era um presente sem qualquer relevância penal. Também negou que tenha havido irregularidade na licitação.