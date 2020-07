Ex-ministros da Defesa e da Justiça discutem papel das Forças Armadas

"As Forças Armadas, Defesa Nacional, soberania e democracia", esse é o tema central do debate que terá a participação de Nelson Jobim (MDB), ministro da Justiça do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e ministro da Defesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Raul Jungmann (Cidadania), ministro da Defesa do governo Michel Temer (MDB), e Tarso Genro (PT), ministro da Justiça do governo Lula. O debate virtual, nesta quinta-feira (23), às 19h, é promovido pelo Instituto Novos Paradigmas (INP), será transmitido em Live ao vivo nas páginas do INP e de Tarso, no Facebook (https://www.facebook.com/institutonovosparadigmas).

Segundo o presidente do Conselho do INP, Tarso Genro, o objetivo é promover um debate doutrinário para contribuir com a discussão que está se processando na sociedade civil e no Congresso sobre a Defesa Nacional, tema de importância geopolítica para os estados nacionais modernos. O INP é uma instituição sem fins lucrativos sustentada por uma rede de associados empenhada na produção de análises, diagnósticos, reflexões e estudo para a afirmação de uma agenda democrática contemporânea.