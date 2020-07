Ministro da saúde cumpre agenda no Rio Grande do Sul nesta terça-feira

O ministro da saúde Eduardo Pazuello vem ao Rio Grande do Sul nesta terça-feira (21) para tratar de ações conjuntas de enfrentamento à pandemia do coronavírus. Pela manhã, ele será recebido pelo governador Eduardo Leite no Palácio Piratini.

No roteiro da visita estão incluídas ainda reuniões de trabalho com o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, com a secretária da Saúde, Arita Bergmann, e com técnicos do governo. À tarde, o ministro participa de entrevista coletiva pela redes sociais.

Por conta da pandemia e para evitar aglomerações, a agenda do ministro não será aberta à imprensa.