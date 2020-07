PGE recebe quase 13 mil interessados em formalizar acordo de precatórios

Quase 13 mil pessoas buscaram um acordo na sétima rodada da Câmara de Conciliação de Precatórios da Procuradoria-Geral do Estado (PGE). Na sexta-feira (17), quando terminou o prazo para os interessados manifestarem interesse na conciliação, 12.892 precatoristas procuraram a PGE e 8.730 formulários definitivos foram preenchidos. A procuradoria irá solicitar os processos ao Tribunal de Justiça (TJ) e ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4) para calcular os valores devido aos credores do Estado e apresentar as propostas de conciliação.