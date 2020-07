Paulo Guedes testa negativo para coronavírus

O ministro da Economia, Paulo Guedes, fez dois testes para detectar o novo coronavírus e os resultados foram negativos, informou nesta quinta-feira (16), em Brasília, o Ministério da Economia.

"O Ministério da Economia informa que o exame para a Covid-19 do ministro Paulo Guedes teve resultado negativo. Esse foi o segundo teste feito pelo ministro em menos de duas semanas para a confirmação do resultado após reuniões com pessoas que testaram positivo para a doença", diz nota do ministério.

Os testes do ministro foram feitos depois do resultado positivo para Covid-19 do presidente Jair Bolsonaro. Em uma transmissão por rede social, o presidente Bolsonaro afirmou que realizou um novo exame para Covid-19 e o resultado se manteve positivo.

O presidente está se tratando desde o último dia 7 de julho, quando teve a confirmação da doença. Ele segue em isolamento no Palácio da Alvorada, residência oficial, onde tem se reunido com ministros por videoconferência.