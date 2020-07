Em meio à pandemia, Itamaraty promove conferência sobre vírus do comunismo

A Funag (Fundação Alexandre de Gusmão), órgão de pesquisa e divulgação do Itamaraty, está divulgando uma conferência virtual sobre o comunismo. O título da conferência remete à pandemia do novo coronavírus: "Memória do comunismo e atualidade do vírus da mentira".

Marcada para terça-feira (14), ela contará com a presença do escritor e jornalista espanhol Federico Jiménez Santos, que é autor do livro "Memoria del Comunismo: de Lenin a Podemos".

Na gestão do chanceler Ernesto Araújo, a Funag tem convidado palestrantes disseminadores de ideias doutrinárias e ideológicas para seus eventos. Recentemente, promoveu evento chamado "Castro-Chavismo: crime organizados nas Américas".

Em abril, Araújo foi alvo de críticas ao escrever sobre o que chamou de "comunavírus" e ao traçar analogia entre o isolamento social para conter o coronavírus aos campos de concentração nazistas que mataram milhões de judeus.