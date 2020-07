'Forçar migração para bandeira preta não é adequado', diz Eduardo Leite

A adoção da bandeira preta no distanciamento controlado como alerta aos gaúchos da necessidade de manter e respeitar as restrições de circulação e de atividades, diante do aumento progressivo de casos e internações por Covid-19, foi descartada pelo governador Eduardo Leite. No início da tarde desta quinta-feira (9), durante live, ele afirmou que não seria pertinente impor sacrifício econômico ainda maior, nem adequado forçar a migração para um nível máximo de restrição.

“Não entendo que forçar migração para a bandeira preta, impondo mais restrições, fosse algo adequado. Não é pertinente impormos um sacrifício econômico ainda maior, se temos estrutura de saúde e a própria bandeira indica o nível de risco”, enfatizou.

cidade de Rio Grande, Ao ser questionado sobre o exemplo daque adotou a bandeira preta, Leite destacou que os prefeitos têm autonomia para adoção de medidas mais restritivas do que as impostas pelo governo, de acordo com a observância das realidades locais, mas disse que o governo segue trabalhando para conciliar saúde e atividade econômica. “Nós entendemos que o governo do Estado tem um protocolo consistente, com análise de indicadores robustos, que nos dão a leitura do nível de risco de cada uma das regiões. Precisamos estabelecer a conciliação entre a proteção à vida e à saúde e a manutenção da atividade econômica”, disse.

Leite voltou a dizer que não há como abrir tudo para que a economia prevaleça nem fechar tudo para que o vírus não circule e reiterou que, graças ao distanciamento controlado, milhares de vidas e empregos estão sendo poupados no Rio Grande do Sul.