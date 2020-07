Ernani Polo retorna à presidência da Assembleia nesta segunda-feira

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado Ernani Polo (PP), retoma as atividades nesta segunda-feira (6). O parlamentar estava em licença de saúde desde 29 de junho, quando se submeteu a uma cirurgia de emergência de apendicite aguda no Hospital São Francisco, da Santa Casa de Porto Alegre. Durante este período, o parlamento foi comandado pelo primeiro vice-presidente, o deputado Zé Nunes (PT).

Nesta terça-feira (7), Polo volta a presidir a reunião da Mesa Diretora, às 10h, e depois, às 11h30, a reunião de Líderes de Bancadas, na qual serão definidos os projetos que irão a votação na semana que vem. À tarde, às 15h, o presidente ainda coordena a 13ª edição do Fórum de Combate ao Colapso Social e Econômico. Na ocasião, a coordenadora do Comitê de Dados do governo do Estado, Leany Lemos, falará sobre os impactos mundiais da pandemia e o modelo gaúcho de Distanciamento Controlado.

A sessão plenária já está marcada para quarta-feira (8), às 14h. Na semana passada, as votações acabaram canceladas devido ao ciclone que atingiu o Rio Grande do Sul e deixou parte dos deputados sem acesso à internet para participar da sessão.