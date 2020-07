Deputados sugerem que Banrisul ouça a classe artística antes de novo edital

Depois de o Banrisul suspender o edital para selecionar projetos de lives que seriam patrocinadas pelo banco, alguns deputados – como Paparico Bacchi (PL) – defendem que a classe artística participe da elaboração de um novo edital. Bacchi chegou a enviar uma carta ao presidente do banco estatal, Claudio Coutinho Mendes, solicitando a participação dos artistas na escolha dos critérios de seleção.

O lançamento do edital aconteceu no dia 22 de junho com o objetivo de patrocinar até 200 lives (apresentações de shows musicais ao vivo com transmissão pela internet), com apresentações agendadas entre 14 de agosto e 31 de outubro. O valor foi fixado em R$ 3,5 mil por live, o que poderia totalizar até R$ 700 mil em apoio financeiro.

Entretanto, o critério para a seleção dos artistas gerou polêmica. O edital previa a seleção dos artistas com maior número de seguidores nas redes sociais. O método de seleção gerou críticas da classe artística, pois tendia a favorecer os artistas mais famosos, em detrimentos dos menores.

Na semana passada, a Comissão de Educação ouviu através de videoconferência algumas entidades que representam artistas sobre o edital. A Associação dos Músicos da Cidade Baixa (Porto Alegre) e o Sindicato dos Músicos chegaram a anunciar que entrariam na Justiça em busca da impugnação do certame.

Na mesma ocasião, o músico Pedro Figueiredo sugeriu que o Banrisul utilize seus recursos de marketing para ampliar a ajuda à classe dos artistas, que abrangeria cerca de 130 mil empregos no Estado. O músico lembrou também que nem todas as atividades artísticas podem ser executadas pela internet.