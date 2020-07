Bolsonaro diz que pode vetar projeto sobre fake news

O presidente Jair Bolsonaro disse a apoiadores, na manhã desta quarta-feira (1º), que há possibilidade de ele vetar o projeto de lei sobre fake news aprovado na terça-feira (30) pelo Senado. O texto ainda precisa passar pela Câmara antes de seguir para a avaliação do presidente da República. "Acho que, na Câmara, vai ser difícil aprovar. Agora, se for (aprovado), cabe a nós ainda a possibilidade do veto. Acho que não vai vingar este projeto não", disse o presidente a simpatizantes na área interna do Palácio da Alvorada. A declaração foi transmitida em vídeo por um de seus apoiadores.

Em uma derrota para o governo, o Senado aprovou nesta terça-feira o projeto por 44 votos a 32. Houve duas abstenções. Agora, a proposta seguiu para a Câmara dos Deputados. Se for aprovada sem alterações, vai para sanção ou veto de Bolsonaro. O governo orientou seus aliados pelo voto contrário. "Falei com o senador que votou favorável, ele disse que, como estava na (sessão) virtual, se equivocou. Assim deve ter acontecido com outros."

Após longa negociação, os senadores votaram uma versão desidratada em relação à que vinha sendo discutida. O projeto, relatado por Angelo Coronel (PSD-BA), foi acelerado na esteira do inquérito que apura a divulgação de notícias falsas e ameaças contra ministros do Supremo Tribunal Federal.