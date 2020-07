PTB apresenta pré-candidatura de José Fortunati em live no Facebook

O diretório municipal do PTB lançou ontem à noite a pré-candidatura à prefeitura de Porto Alegre do ex-prefeito José Fortunati (esq. na foto). O presidente do PTB da Capital, Everton Braz, conduziu um bate-papo entre Fortunati e outras lideranças do partido, como o deputado estadual Elizandro Sabino (dir. na foto). Também participaram filiados e internautas pelo Facebook. O ex-prefeito - que antecedeu Nelson Marchezan Júnior (PSDB) no paço municipal - governou a prefeitura por dois mandatos, quando estava filiado ao PDT. Em 2018, deixou o PDT e foi para o PSB, no qual ficou por um curto período. Recentemente, depois de passar um tempo sem filiação partidária, ingressou no PTB.