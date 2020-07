Em meio à Covid, deputados votam temas polêmicos

Entre os quatro projetos que serão votados nesta quarta-feira (1º) pelos deputados estaduais - na 10ª sessão virtual da Assembleia Legislativa, por conta da pandemia de coronavírus no Rio Grande do Sul - estão duas propostas do Executivo que promovem alterações no IPE Saúde. Um dos projetos reduz a participação dos servidores públicos na indicação da diretoria do instituto. Outro altera as normas de funcionamento do plano de saúde.

O primeiro projeto limita a participação dos servidores na escolha dos diretores do IPE Saúde. Nesta quarta-feira (1º), o governador indica dois dos quatro diretores do instituto: o diretor-presidente e o diretor Administrativo-Financeiro. O Conselho Administrativo - onde representantes dos servidores públicos ocupam metade dos assentos - indica os outros dois: o de Relacionamento com o Segurado e o de Provimento de Saúde.

Pelo projeto que tramita na Assembleia, o governador passaria a indicar os chefes de três diretorias: o diretor-presidente, e os diretores Administrativo-Financeiro e o de Provimento de Saúde. Ao conselho, restaria a indicação do diretor de Relacionamento com o Segurado.

Sindicatos de servidores públicos - como o Cpers; o Sindicato dos Servidores Públicos Aposentados e Pensionistas (Sinapers); e a Associação dos Servidores da Justiça - reclamam da votação de uma mudança dessa magnitude durante a pandemia, quando a participação do público nas sessões plenárias está impedida. Os servidores sustentam ainda que a diretoria de Provimento de Saúde é uma das de maior interesse aos usuários do plano de saúde, pois determina os serviços cobertos pelo plano, os hospitais credenciados entre outras coisas.

O diretor-presidente do IPE Saúde, Marcus Vinicius de Almeida, alega que a indicação do diretor de Provimento de Saúde pelo governador busca dar maior capacidade de resolução a essa diretoria. "Estamos tornando a diretoria mais resolutiva, incluindo o diretor de Provimento de Saúde, que é um cargo de decisão política e técnica, ao mesmo tempo, que precisa ter um alinhamento com as diretrizes de governo. É isso que se busca".

Em 2018, o Instituto de Previdência do Rio Grande do Sul (Ipergs) foi desmembrado em duas autarquias: o IPE Prev (para administrar a previdência do funcionalismo do Estado) e o IPE Saúde (para cuidar do plano de saúde). O Conselho Administrativo e a diretoria do Ipergs eram paritários. Ou seja, os funcionários públicos indicavam metade das vagas para o conselho e metade das diretorias.

O outro projeto sobre o IPE Saúde que vai à votação modifica uma série de regras do plano de saúde. Conforme Almeida, o objetivo é "evitar fraudes, que infelizmente acontecem no IPE Saúde".

Uma das mudanças com essa finalidade é a ampliação do tempo de serviço em cargo público necessário para ter o direito ao plano de saúde do IPE. Hoje a lei exige que o servidor tenha, no mínimo, 30 dias de serviço público para ter acesso ao IPE Saúde. O projeto aumenta para 12 meses.

"Com isso, queremos evitar que as pessoas sejam nomeadas para cargos de confiança (CCs) só para ter acesso ao plano de saúde. Elas permanecem no cargo por apenas 30 dias e, no dia seguinte, são exoneradas. Mas continuam no IPE Saúde", exemplifica o diretor do IPE Saúde.