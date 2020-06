Bolsonaro anuncia professor Carlos Alberto Decotelli da Silva para Ministério da Educação

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

demissão de Abraham Weintraub da pasta O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) anunciou, nesta quinta-feira (25), o nome do professor Carlos Alberto Decotelli da Silva para o cargo de Ministro da Educação, que estava vago desde a, no último dia 18.

Segundo a postagem do presidente em rede social, Decotelli é bacharel em Ciências Econômicas pela UERJ, Mestre pela FGV, Doutor pela Universidade de Rosário, Argentina e Pós-Doutor pela Universidade de Wuppertal, na Alemanha.

Mais cedo, Bolsonaro havia comunicado Renato Feder, secretário de Educação do Paraná, de que ele estava fora do páreo. O secretário se reuniu ao menos duas vezes com o presidente. Um dos motivos que levaram o secretário a desidratar na bolsa de apostas foi o fato de ele ter sido um dos doadores da campanha de João Doria (PSDB-SP) ao governo de São Paulo em 2018.

Decotelli comandou o FNDE de fevereiro de 2019 até agosto do ano passado. Ele tem o apoio na ala militar do governo, principalmente de almirantes. Com informações da Folhapress.