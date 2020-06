ACPA fará lives com candidatos à prefeitura de Porto Alegre

A Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) lança o projeto “Fala, Candidato”, que tem como objetivo oportunizar à comunidade e associados conhecer as plataformas de campanha dos candidatos e seus vices às eleições municipais da cidade de Porto Alegre.

O cronograma preliminar prevê a realização de lives com jornalistas, cientistas políticos, institutos de pesquisa e entidades empresariais para a primeira quinzena do mês de julho. “Vamos realizar essas lives para contextualizar o cenário até a definição do calendário eleitoral dos candidatos”, explica o presidente da ACPA, Paulo Afonso Pereira.

O convidado para a abertura será o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), desembargador André Luiz Planella Villarinho, que falará sobre as regras eleitorais. Os encontros acontecerão sempre às quintas-feiras, às 19h, através do perfil da entidade no facebook.