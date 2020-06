Projeto regulamenta atividade de bombeiros voluntários no RS

O presidente da Frente em Defesa dos Bombeiros Voluntários da Assembleia Legislativa, deputado estadual Elton Weber (PSB), protocolou nesta terça-feira (23) o projeto que regulamenta a atividade de bombeiro voluntário no Rio Grande do Sul. Autor do projeto subscrito por mais 37 parlamentares, Weber espera que a matéria tramite com celeridade.

"Avaliamos que isso é possível a julgar pela adesão e pelo conhecimento que todos possuem sobre a importância da corporação para a população dos municípios", ponderou.

O texto foi elaborado em 2019 em conjunto com a entidade Bombeiros Voluntários do Estado do Rio Grande do Sul (Voluntersul). No ano passado, quando portarias do Corpo de Bombeiros Militar determinaram restrições à atividade da categoria. A proposição derruba essas limitações e permite que a corporação trabalhe em todo o Estado, independentemente do porte da cidade.

Com 1.552 integrantes ativos em 54 associações, em 2019 os bombeiros voluntários ligados à Voluntersul realizaram 27.226 atendimentos no Estado.