Veradores da Capital aprovam contratação emergencial no DMAE

A Câmara de Porto Alegre aprovou, por unanimidade - 34 votos - o projeto de lei nº 009/20 que autoriza a contratação pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (DMAE) de 49 profissionais por prazo determinado. De acordo com o texto aprovado, os profissionais serão chamados por meio de processo seletivo, a partir de edital, para atuar pelo prazo de 120 dias, podendo ser prorrogado. O Executivo justificou a medida devido ao afastamento de servidores com 60 anos ou mais em decorrência da pandemia de Covid-19.

Os parlamentares também aprovaram, na tarde desta segunda-feira (22), o projeto do Executivo nº 010/20 que autoriza o parcelamento de créditos não tributários no âmbito do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU).