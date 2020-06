Chefes dos Poderes debatem mobilização conjunta para conscientização sobre Covid

Reunidos na tarde desta sexta-feira (19), o presidente da Assembleia Legislativa, Ernani Polo (PP) e o procurador-geral de Justiça, Fabiano Dallazen, apresentaram ao governador Eduardo Leite a ideia de criar uma mobilização interinstitucional para conscientizar a população sobre prevenção à Covid-19.

Acompanhados do comandante do Comando Militar do Sul (CMS), general Valério Stumpf Trindade, e do deputado estadual Tenente-coronel Zucco (PSL), os presidentes dos poderes destacaram a intenção de conscientizar a população sobre a necessidade de redobrar os cuidados básicos de prevenção ao coronavírus, como usar máscaras, higienizar frequentemente as mãos e evitar aglomerações. “Pelo que estamos observando, vamos entrar num período de maior tensionamento. Para preservar a vida e a saúde das pessoas e evitar maiores restrições e fechamento das atividades e setores, precisamos conscientizar a população. O cuidado individual proporciona o benefício coletivo”, afirmou Polo.

Na quarta-feira (17), o Comando Militar do Sul já havia sinalizado apoio à iniciativa de Polo e Dallazen, utilizando os efetivos espalhados pelo Estado para ajudar a levar informação à população sobre os cuidados contra a disseminação do coronavírus. Segundo o general Stumpf, o CMS tem 50 mil homens no Sul do Brasil, um quarto do contingente do País, e o Exército já vem desenvolvendo ações semelhantes em outros locais.

Para o governador, a iniciativa e o apoio do Exército são bem-vindos. Leite informou que pedirá ao gabinete de crise do governo para avaliar formas de atuação conjunta e sugeriu envolver também as prefeituras gaúchas, com intuito de ampliar a mobilização.