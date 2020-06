Assembleia estende restrições a atividades presenciais até 11 de julho

Devido à pandemia do coronavírus, a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa decidiu, em reunião virtual conduzida nesta sexta-feira (19) pelo presidente Ernani Polo (PP), estender até 11 de julho as restrições a atividades presenciais e ao acesso ao público externo. Dessa forma, as reuniões de comissões parlamentares e sessões plenárias deliberativas continuarão em ambiente virtual temporariamente. O prazo atual das restrições expirava nesta sexta.

Desde o fim de março, a Assembleia adotou o teletrabalho e mantém apenas atividades essenciais, com a presença mínima de servidores e parlamentares. Como medidas preventivas, foram adotados o uso de máscaras, o distanciamento de dois metros entre as pessoas, a limitação do compartilhamento dos elevadores, o uso de álcool em gel para higienização das mãos, entre outras medidas. Cartazes com orientações sanitárias estão espalhados por todos os ambientes. A medição de temperatura corporal nos acessos ao Palácio Farroupilha também foi implementada.