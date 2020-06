Justiça garante votação de projetos não relacionados à pandemia em sessão virtual

A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça suspendeu o recurso que impedia a votação de projetos não relacionados ao combate da Covid-19 pelo sistema remoto. Assim, voltam à pauta os projetos que tratam da suspensão temporária do pagamento da quota patronal da previdência dos servidores públicos municipais (PLC 07/2020) e da contratação temporária de pessoal para o Dmae (PCL 09/2020).

A decisão foi assinada pelo desembargador Eduardo Uhleim. O magistrado afirmou que a Resolução nº 2.582/2020 da Câmara não limita o uso do Sistema de Deliberação Remota (SDR) apenas para as medidas necessárias ao combate à pandemia da Covid-19 relacionadas às políticas de saúde pública, mas também àquelas relacionadas ao impacto socioeconômico da pandemia na sociedade porto-alegrense.

No recurso, a Procuradoria-Geral do Município (PGM) demonstrou que há relação entre os dois projetos de lei e a pandemia da Covid-19. “Somente no mês de maio, a queda da arrecadação foi de quase 25%, o que representa R$ 62 milhões a menos no caixa. Por outro lado, os esforços no combate à pandemia implicaram crescimento nas despesas do erário”, afirmou, em nota, o procurador que atua na ação, Renato Ramalho.

Nessa quarta-feira (17), a Câmara aprovou projeto de resolução que permite a votação de projetos de qualquer teor em sessões realizadas de forma remota. Foram 19 votos favoráveis e 15 contrários. As sessões presenciais estão suspensas desde o dia 17 de março.