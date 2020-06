Governo do RS paga parcela de R$ 1,5 mil aos servidores nesta sexta-feira

O Tesouro do Rio Grande do Sul inicia nesta sexta-feira (12) o pagamento por parcelas dos salários referentes a maio aos servidores do Executivo que recebem acima de R$ 1,5 mil líquido. A parcela, no valor de R$ 1,5 mil, está disponível nas contas dos servidores nesta manhã.

O próximo pagamento está previsto, caso a arrecadação se confirme, para o dia 30 de junho, no valor de R$ 700. O pagamento de maio foi iniciado na quarta-feira (10), um dia após o ingresso da parcela de R$ 486,3 milhões, relativa ao suporte federal destinado à recomposição de perdas de arrecadação dos Estados decorrentes da crise da Covid-19.