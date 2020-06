Projeto prevê meio digital para todos os processos na prefeitura de Porto Alegre

A prefeitura de Porto Alegre enviou nesta terça-feira (9) para a Câmara de Vereadores projeto de lei que permite que as pessoas e as empresas possam fazer por meio digital qualquer procedimento e processos administrativos. Hoje a medida é prevista em algumas áreas, mas mas ligada à abertura de pedidos e em licenciamentos.

A proposta, que é considerada uma das mais importantes para desburocratizar e agilizar os serviços nas áreas da prefeitura, altera o artigo 19 da Lei Complementar 790, de 2016, que regula os procedimentos administrativos tanto na gestão direta como na indireta do Executivo. A legislação indica que os encaminhamentos devem ser feitos preferencialmente de forma presencial.

Na justificativa do projeto, a prefeitura indica que a pandemia, por exemplo, restringiu o acesso a postos de atendimento, que ainda estão fechados, com atendimento remoto.

A proposta tem pedido de tramitação em regime de urgência. Pelo projeto, as pessoas poderão encaminhar demandas relativas a processos por meio digital, de qualquer lugar, até as 24h do dia final do prazo.

Como exemplos estão a solicitação de revisão de cálculo do IPTU, protocolos de atendimentos de serviços públicos ou solicitações de licenciamento ambiental. A proposta integra um pacote de medidas elaborados pela Prefeitura para modernizar e desburocratizar a máquina pública, que fique também como um legado para a cidade pós-pandemia.