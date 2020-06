Justiça mantém suspensão de descontos em consignados de servidores pelo Banrisul

decisão que suspende o desconto de parcelas dos empréstimos consignados do Banrisul O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) manteveaos servidores do Executivo estadual. Os descontos, assim como encargos contratuais, estão suspensos por 90 dias.

Desde maio, a liminar vale para servidores públicos estaduais ativos e inativos representados pelo Sintergs. O juiz João Ricardo dos Santos Costa, da 16ª Vara Cível da Justiça, deferiu a medida em primeira instância.

O Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado do Rio Grande do Sul (Amapergs-Sindicato) foi a primeira entidade a solicitar a inclusão no processo. Em nota, a entidade afirma que o Banrisul seguiu fazendo os descontos após a suspensão. O banco entrou com recurso no TJ-RS, para derrubar a liminar.

categoria chegou a protestar Na quinta-feira (4), aem frente à agência central do banco, na Praça da Alfândega, em Porto Alegre contra os descontos.

A decisão de manter a liminar foi tornada pública nessa segunda-feira (8) e é assinada pelo desembargador Fernando Flores Cabral Júnio,r da 24º Câmara Cível do TJRS. A essência da medida não foi reformada e foi mantida a suspensão dos descontos e dos encargos contratuais. A liminar também foi estendida para outras sete entidades.

O Jornal do Comércio solicitou ao banco informação se poderá recorrer da decisão.