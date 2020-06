Decisão sobre volta das aulas presenciais poderá sair na próxima segunda-feira, diz Eduardo Leite

O governo gaúcho deverá anunciar na próxima segunda-feira (15) se o Estado terá condições de retomar as aulas presenciais das redes pública e privada ao longo do mês de julho. A informação foi dada pelo governador Eduardo Leite durante live realizada na tarde desta segunda-feira (8). Segundo ele, a decisão será baseada em estudos que vêm sendo realizados a partir de análises de protocolos e de dados, inclusive com base em exemplos adotados por outras localidades.

"Estamos vendo as condições de termos um retorno presencial ainda no mês de julho, mas insisto, nada será feito se não tivermos absoluta certeza e segurança de que poderemos ter esse retorno, do ponto de vista sanitário", reforçou Leite.

As atividades educacionais remotas foram oficialmente retomadas no 1 de junho no Rio Grande do Sul. Para esse processo, o governo do Estado conta com parceria do Google for Education, por meio da plataforma Google Classroom, que permitirá a inserção tecnológica de cerca de 800 mil alunos da rede pública. Até o presente momento, segundo o secretário da Educação (Seduc), Faisal Karam, 150 mil pessoas já se cadastraram à plataforma e 60 mil docentes estão sendo capacitados e se cadastrando ao novo modelo. "É um trabalho inicial de adaptação e aprendizado da ferramenta, um grande desafio para o Rio Grande do Sul, que trabalha com três matrizes: a capacitação, a abertura de contas e acesso e o equipamento necessário para esse avanço tecnológico", explicou Karam.

O head da Google for Education, Alexandre Campos, também participou da live, destacando o protagonismo dos professores para o sucesso do trabalho, voltado "a manter a interação entre alunos e escola" nesse momento adverso. Na sequência, dois professores especialistas na plataforma fizeram uma breve apresentação do modelo, que vem sendo utilizado em outras regiões do País e também no Exterior.

A dupla mostrou o site criado pelo governo do Estado para acesso exclusivo de alunos e professores à plataforma, como fazer o acesso e o ambiente virtual onde serão encontradas e cadastradas as aulas. Na próxima semana, uma live específica sobre a ferramenta será feita pela equipe da Seduc, com o intuito de melhor apresentar a plataforma aos usuários. "A gente vive tempos diferentes e as pessoas estão apreensivas e buscando entender as novas ferramentas. A opção era não termos aulas ou buscarmos alternativas, e é o que fizemos", concluiu o governador.