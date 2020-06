Ex-deputado Sanchotene Felice é velado na Assembleia Legislativa do RS

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

corpo do ex-deputado e ex-prefeito de Uruguaiana José Francisco Sanchotene Felice está sendo velado na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul na manhã desta segunda-feira (8) em Porto Alegre. Sanchotene Felice faleceu no domingo, aos 84 anos. Ele estava internado no Hospital Mãe de Deus e a causa da morte estaria ligada a uma pneumonia.

A cerimônia ocorre apenas para familiares e algumas autoridades. O governador Eduardo Leite (PSDB) lamentou a perda para o Estado e destacou o exemplo de Sanchotene Felice para todos os gaúchos por sua coragem e fibra. "Sanchotene Felice era um daqueles políticos a quem ninguém poderia ficar indiferente. Um adversário, um aliado, mas não tinha como ser indiferente a seus posicionamentos fortes e contundentes, que demonstram que a sua atuação na política era firme", destacou Leite.

Colega de Sanchotene Felice na Assembleia Legislativa, o deputado Frederico Antunes (PP) lembrou que o ex-prefeito tinha uma "expressão sempre muito forte, aguerrida, determinada mas sempre com a conduta ilibada. Foi um personagem que se destacou na história política do Rio Grande do Sul e na da cidade de Uruguaiana e da Fronteira Oeste".

Nascido em 4 de novembro de 1935 em Uruguaiana, Felice formou-se em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), onde lecionou. Foi deputado estadual por dois mandatos, secretário de Administração do governo de Pedro Simon, Presidente da Febem (atual Fase) e prefeito de Uruguaiana por dois mandatos (2005-2012).

Como deputado estadual foi autor da Lei dos Transplantes de Órgãos, da lei que delimita as áreas de lazer, desporto e pesca na orla marítima gaúcha, conhecida como Lei do Surfe; da Lei do Menor, que previa estímulos às empresas que empregassem menores carentes e da lei que determina a vacinação contra a rubéola.

Sanchotene Felice exerceu o cargo de secretário de Estado dos Recursos Humanos e Modernização Administrativas, em 1987, e comandou o município de Uruguaiana em duas oprtunidades.