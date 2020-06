Manifestações pró e contra o governo voltam às ruas do País neste domingo

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Manifestantes pró e contra o governo de Jair Bolsonaro voltaram às ruas neste domingo (7) para protestos em diversas cidades do País. Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília foram algumas das cidades que organizaram atos.

Na capital gaúcha, o Parcão recebeu esta semana um acampamento em apoio ao presidente. Um ato a favor do governo estava marcado para esta tarde no local, mas a realização gerava dúvida após o próprio presidente pedir para os apoiadores evitarem os atos neste fim de semana e acabou não ocorrendo por conta do mau tempo.

Já o Centro Histórico da Capital foi o local de encontro do grupo contra o presidente. Com faixas e cartazes, os manifestantes saíram da Esquina Democrática e caminharam pelas ruas da região. O policiamento foi reforçado e homens da Brigada Militar acompanhavam o protesto. Durante o trajeto, o grupo recebeu apoio e críticas dos moradores. Alguns chegaram a jogar ovos pelas janelas.

Outra mobilização contra o racismo também percorreu as ruas da Capital após concentração no Parque Farroupilha e caminhada em direção à Orla do Guaíba. O grupo lembrou vítimas negras como o menino Miguel, Ágatha Felix, Gustavo Amaral e o norte-americano George Floyd.

Manifestações dos dois lados ocorreram também em Brasília. A Esplanada dos Ministérios foi dividida em duas áreas e a Polícia Militar evitou que os grupos contrários se encontrassem para impedir confrontos como os registrados no último fim de semana, em São Paulo.

No Rio de Janeiro, os apoiadores do presidente se reuniram na praia de Copacabana carregando bandeiras do Brasil e vestindo roupas nas cores verde e amarela. Já o centro da cidade abrigou outra manifestação contra governo e contra o racismo.

A agenda de protestos gerou controvérsia entre manifestantes e partidos políticos ao longo da semana. Parte do debate discutia sobre o risco de se promover aglomerações em meio ao risco de contaminação pelo novo coronavírus.