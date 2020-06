Coronavírus: Assembleia discute acordo entre RS e Uruguai para combate à Covid-19

Em negociação desde a semana passada, o protocolo comum que deve ser firmado entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul para medidas de combate ao coronavírus nas cidades-gêmeas da fronteira deve ser finalizado até o dia 15 de junho. O compromisso será firmado a partir de um acordo bilateral entre o Brasil e o país vizinho.

Além de adotarem as mesmas regras de distanciamento e de abertura do comércio, as cidades irmãs vão promover testagem conjunta contra a doença e estabelecer um mecanismo único de controle da proliferação da Covid-19. Como regra geral, valerão as normas das bandeiras do plano de distanciamento controlado gaúcho em um raio de 50 km da fronteira com o país vizinho. As cidades deSantana do LivramentoeRiveradevem ser as primeiras a colocar a integração em prática, em um projeto-piloto.

Idealizador do acordo, o deputado Frederico Antunes (PP), que é presidente da Comissão do Mercosul na Assembleia Legislativa, se reuniu nesta sexta-feira (5) com o prefeito de Livramento, Ico Charopen (PDT), a intendente de Rivera, Alma Galup, e o presidente da Comissão de Assuntos Internacionais do Uruguai, deputado Marne Osorio.

O grupo foi até Rivera e, por teleconferência, discutiu os termos da cooperação com a secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann e o embaixador Nelson Chabén, representante do Ministério das Relações Exteriores do Uruguai.

"Vamos firmar regras em conjunto e unificar os testes, não apenas por questões epidemiológicas e sanitárias, mas para evitar situações díspares nos dois lados da fronteira", disse Frederico

Além de Livramento e Rivera, as cidades que farão parte do acordo são: Aceguá (RS) e Acegua (UY); Quaraí (RS) e Artigas (RS); Barra do Quaraí (RS) e Bella Union (UY); Chuí (RS) e Chuy (UY); e Jaguarão (RS) e Rio Branco (UY).

A intenção da equipe que participa das tratativas é que, na terceira semana do mês, o pacto seja assinado em conjunto pelo governador Eduardo Leite e pelo presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, em uma cidade da fronteira.

O que deve constar no protocolo conjunto: