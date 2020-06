Natural de Estância Velha, cidade da Região Metropolitana de Porto Alegre, Simone Leite tem 42 anos e é administradora de empresas. Diretora administrativo-financeira do Grupo Urano, uma das maiores fabricantes de balanças eletrônicas do Brasil, com sede em Canoas, foi a primeira mulher eleita para presidir a Federasul, cargo que ocupa desde 2016 e para o qual foi reeleita em 2018. Com larga experiência administrativa e vivência do cotidiano das entidades de classe, desde 2003, integra a Câmara da Indústria, Comércio e Serviços de Canoas (CICs), entidade que também comandou como pioneira, entre 2012 e 2015. Filiada ao Partido Progressista (PP) desde 2012, foi secretária de Desenvolvimento Econômico de Canoas, de 2009 a 2011, e disputou o Senado na eleição de 2014. Atualmente, é cotada para concorrer à prefeitura de Canoas nas eleições municipais deste ano.