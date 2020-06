Prefeitos da Granpal abordam necessidade de ajuda financeira com a bancada gaúcha

Prefeitos da Região Metropolitana de Porto Alegre reuniram-se virtualmente, nesta quarta-feira (4), com os três senadores gaúchos – Lasier Martins (Podemos), Luis Carlos Heinze (Progressistas) e Paulo Paim (PT) – e o deputado federal Giovani Cherini (PL), líder da bancada gaúcha na Câmara, para tratar da necessidade de destinação célere dos recursos da União para o enfrentamento à Covid-19.

O encontro, promovido pela Associação de Municípios da região (Granpal), posicionou os parlamentares sobre a situação dos municípios. Segundo a presidente da entidade, Margarete Ferretti, prefeita de Nova Santa Rita, a ajuda é fundamental nesse período de inverno, quando podem ser acelerados casos da doença no Estado. Segundo la, a rede hospitalar deve estar fortalecida. “Precisamos do entendimento e da ajuda da União para esses custeios. Sozinhas, as prefeituras não conseguirão”, destacou.

O discurso da presidente foi reafirmado por outros gestores, como Luiz Carlos Busato, prefeito de Canoas. “Muitos municípios do entorno fazem uso da nossa estrutura. E o que nos preocupa é a possível superlotação dos leitos de UTI. Ainda não estamos no fim da curva”, alertou. Em Sapucaia do Sul, por exemplo, o prefeito Luís Rogério Link relatou que desembolsa R$ 1,7 milhão a mais por mês para a saúde, desde o início da pandemia.

Abertos às demandas dos município, os senadores gaúchos entendem que não é o momento para divergências, mas de construção coletiva. “Tudo que for para o bem do País e para melhorar a vida nas cidades tem a nossa chancela”, argumentou Paim.

Sobre as verbas complementares, Lasier destacou o esforço da bancada em buscar novas vias PARA contemplar as cidades. “São recursos que chegam em momento oportuno diante do caos que todos vivemos”, enfatizou. Segundo Heinze, os municípios gaúchos receberão R$ 1,4 bilhão da União e o governo do Estado, R$ 2,2 bilhões – sendo que os valores da saúde serão distribuídos entre as cidades. “Trabalhamos com afinco para suspensão do pagamento das dívidas das prefeituras com a União. Elas foram postergadas até o fim do ano. Sabemos o valor deste impacto”, disse.

Já Cherini reforçou que o momento é de unidade e otimismo. “A política nunca foi tão necessária. Seguiremos ajudando quem mais precisa, mas também precisamos cuidar, cada um, do seu psicológico. É fundamental estar em paz consigo”, refletiu.

O encontro ainda oportunizou um debate sobre o calendário eleitoral de 2020, incerto em função da pandemia. José Sperotto (PTB), prefeito de Guaíba, destacou que o momento pede economia de recursos públicos “A hora é de produzir, trabalhar e economizar. O país não suportará o custo do processo eleitoral”, salientou, apontando que o caminho está na unificação das eleições em 2022.

A opinião não é consensual entre os líderes. Para o prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal (Progressistas), o pacto democrático foi de quatro anos. Portanto, qualquer extensão de mandato seria uma injustiça com a decisão popular. “Entendo que as eleições precisam acontecer em outubro, de uma forma mais digital, obviamente. E se não for possível, que se pense no início do próximo ano, com um tempo adequado para transição”, sugeriu. Miki Breier (PSB), de Cachoeirinha, e Daiçon da Silva (MDB), de Santo Antônio da Patrulha, concordam com a visão, alegando que a decisão popular precisa ser respeitada.