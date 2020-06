Ricardo Salles revoga despacho que regularizava invasões na mata atlântica

Folhapress

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, assinou nessa quarta-feira (3) a revogação de despacho que regularizava invasões até 2008 na mata atlântica. A iniciativa, que era vinculada a parecer da AGU (Advocacia-Geral da União) e aplicava o Código Florestal, permitia, na prática, que fossem cancelados autos de infração ambientais. Em entrevista à Folha, o ministro disse que invalidou o despacho e que o governo decidiu ingressar com uma ADC (Ação Direta de Constitucionalidade) no STF, tentando assim evitar questionamentos jurídicos.