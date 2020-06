Janela partidária altera configuração da Câmara

Com as movimentações da janela partidária, a composição de bancadas na Câmara de Porto Alegre sofreu alterações que modificaram bastante a configuração da época da posse, em 2017. Na ocasião, 16 partidos tinham vereadores eleitos na Capital. Com as alterações sofridas durante a legislatura e com as transferências possibilitadas pela janela, 15 siglas estão presentes na Câmara hoje.

Partidos que contavam com apenas um parlamentar no dia da posse, perderam o assento na casa legislativa, como Pros, Rede e PR, por exemplo. Enquanto isso legendas, anteriormente sem representantes, receberam parlamentares aumentando a bancada na casa. PL, PSL e REP, ausentes na posse, hoje somam representantes na casa.

As maiores alterações aconteceram em função da janela partidária, definida por meio de legislação eleitoral, permitindo que mudanças de partido, sem perda de mandato, possam acontecer durante o período de 30 dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição, ao término do mandato vigente.

O processo de transferência foi aberto no dia 5 de março e encerrado um mês depois no dia 5 de abril, conforme legislação. Na ocasião, oito vereadores oficializaram a troca de legendas. Nádia Gerhard, Mendes Ribeiro, Ricardo Gomes se filiaram ao DEM, Valter Nagelstein agora faz parte do PSB e Hamilton Sossmeier junto de Wambert di Lorenzo compõem a bancada do PTB. Líder do governo na casa, Mauro Pinheiro, agora faz parte do PL. Claúdio Conceição, inicialmente no DEM, agora faz parte do PSL.

O PTB hoje ocupa o cargo de maior bancada da Câmara com cinco representantes. No dia da posse, o MDB era a única sigla com cinco parlamentares, hoje a bancada conta com Idenir Cecchim, e Lourdes Sprenger, que assumiu após renúncia do vereador André Carús, na época, investigado por crimes administrativos. Após saída do vereador Cláudio Conceição e das transferências pela janela partidário o DEM soma quatro representantes.

A eleição 2018 também está entre os principais responsáveis por mudanças no legislativo municipal. Ao todo, quatro parlamentares assumiram mandato na Assembleia Legislativa. No PT, PR, PTB e DEM novos vereadores assumiram os mandatos deixados por Sofia Cabedon (PT) Rodrigo Maroni (PR), Elizandro Sabino (PTB) e Thiago Duarte (DEM).

Enquanto Engenheiro Comassetto (PT) e Hamilton Sossmeier (PTB) permaneceram na cadeira após assumirem o cargo em função das vagas abertas pela eleição, Luciano Marcantonio, que assumiu o lugar de Elizandro Sabino, foi substituído por Rafão Oliveira, após se licenciar para liderar a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade. O parlamentar retomou o mandato em seguida. Nelcir Tesaro (DEM), que ficou com a cadeira do agora deputado Thiago Duarte (DEM), teve seu mandato cassado por infidelidade partidária assumindo então Claudia Araujo (PSD) que mantém ainda hoje a titularidade.

Ainda em razão da eleição, no PSOL, Fernanda Melchionna foi eleita deputada estadual, assumindo em seu lugar Karen Santos.

O PSDB que se mantém com um vereador na casa, também sofreu alteração durante a legislatura. Ramiro Rosário assumiu a Secretaria de Serviços Urbanos de Porto Alegre, sendo substituído por Moisés Barboza. Rosário retornou a cadeira visando sua reeleição.

Em dezembro de 2018 o vereador Tarcísio Flecha Negra faleceu em função de um tumor ósseo. Em seu lugar, Cláudio Conceição assumiu o mandato.

Em princípio, parlamentares interessados em buscar a reeleição podem iniciar campanhas em 16 de agosto. O calendário eleitoral pode sofrer alterações em decorrência da pandemia de Covid-19.

Alterações na configuração da Câmara

Composição na posse

PT - Adeli Sell, Aldacir Oliboni, Marcelo Sgarbossa, Sofia Cavedon

PSB - Airto Ferronato, Paulinho Motorista

MDB - André Carús, Comandante Nádia, Idenir Cecchim, Valter Nagelstein, Mendes Ribeiro

PP - Cassiá Carpes, João Carlos Nedel, Mônica Leal, Ricardo Gomes

PTB - Cassio Trogildo, Dr. Goulart, Elizandro Sabino, Paulo Brum

DEM - Dr. Thiago, Reginaldo Pujol

PSOL - Fernanda Melchionna, Prof. Alex Fraga, Roberto Robaina

PDT - João Bosco Vaz, Márcio Bins Ely, Mauro Zacher

REDE - Mauro Pinheiro

PROS - Wambert Di Lorenzo

NOVO - Felipe Camozzato

SOLIDARIEDADE - Claudio Janta

PRB - José Freitas, Alvoni Medina

PSDB - Ramiro Rosário

PR - Rodrigo Maroni

PSD - Tarciso Flecha Negra

Composição hoje

PT - Adeli Sell, Aldacir Oliboni, Marcelo Sgarbossa, Eng Comasseto

PSB - Airto Ferronato, Paulinho Motorista

MDB - Idenir Cecchim, Lourdes Sprenger

PP - Cassiá Carpes, João Carlos Nedel, Mônica Leal

PTB - Cassio Trogildo, Dr. Goulart, Luciano Marcantônio, Paulo Brum, Hamilton Sossmeier, Wambert Di Lorenzo

DEM - Reginaldo Pujol, Nádia Gerhard, Mendes Ribeiro, Ricardo Gomes

PSOL - Karen Santos, Prof. Alex Fraga, Roberto Robaina

PDT - João Bosco Vaz, Márcio Bins Ely, Mauro Zacher

PL - Mauro Pinheiro

REP - José Freitas, Alvoni Medina

NOVO - Felipe Camozzato

SOLIDARIEDADE - Cláudio Janta

PSD - Claudia Araújo, Valter Nagelstein

PSDB - Ramiro Rosário

PSL - Cláudio Conceição