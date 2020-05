São Paulo vive tensão com reação da Polícia Militar em ato pró-democracia

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

ato de manifestantes pró-democracia São Paulo vive no começo da tarde deste domingo (31) momentos de tensão e violência em. O protesto, que reage a atos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro que atacam o Supremo Tribunal Federal (STF), ocorre na região da avenida paulista e foi reprimido pela Polícia Militar, segundo imagens e informações da GloboNews, que transmite a cena ao vivo.

Um dos motivos de maior tensão seria a presença de apoiador de Bolsonaro no lado contrário do ato pró-democracia, segundo a TV.

Os participantes da manifestação que começou neste domingo se identificam como integrantes da Democracia Corinthiana. Os grupos, muitos dos participantes usando máscaras de proteção dentro das medidas da pandemia de coronavírus, reagiram à ação de bombas de gás lacrimogênio e de efeito moral lançadas pela PM. A imagem da televisão mostra que a avenida se transformou em campo de guerra, com muita fumaça e estouro de bombas.

São Paulo tem restrições à aglomerações, pois lidera os casos de Covid-19 no Brasil, em notificações e mortes. Mas o ato acaba burlando todas as orientações.

O fim de semana é marcado por mais protestos pelo Brasil, mas com sentido inverso. Em Brasília, integrantes do chamado movimento dos 300 do Brasil, que apoia o presidente, fizeram manifestação em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF).