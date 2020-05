Executivo gaúcho aguarda repasse em até 10 dias

O Rio Grande do Sul aguarda para os próximos 10 dias a liberação da primeira de quatro parcelas, no valor de R$ 487 milhões cada, do auxílio emergencial para compensar as perdas de arrecadação devido à Covid-19, anunciou o governador Eduardo Leite (PSDB) em transmissão pelas redes sociais nesta quinta-feira.

O montante total para o Rio Grande do Sul chega a R$ 3,8 bilhões para o Estado e municípios, sendo R$ 2,2 bilhões para o governo gaúcho e R$ 1,6 bilhão para as prefeituras

Depois de passar duas vezes pela Câmara e outras duas pelo Senado, o projeto que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus (Lei Complementar nº 173/2020) foi sancionado na noite de quarta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. "Essa demora no repasse gera um desencaixe ainda maior no nosso fluxo de caixa. Quando recebermos a primeira parcela, de quase R$ 500 milhões desta ajuda, já teremos perdido mais de R$ 1,2 bilhão do que ficaria no caixa do Estado", avaliou o governodor.

Ele ainda abordou dificuldades com as trocas de gestão no Ministério da Saúde. "Eu considero que não é só a falta de liderança, mas uma liderança no sentido contrário. Esse é o grande problema. É uma liderança contra, enfrentando, do confronto Isso é negativo", disse o governador.

Ele ressalta a importância do isolamento social. "Já que não conseguimos parar o vírus até que nós tenhamos vacina, parar as pessoas, ou, pelo menos, reduzir a circulação, é a forma mais eficiente de reduzir o contágio", afirma Leite.