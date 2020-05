Leite diz que governo federal 'atrapalha' e atua em oposição no combate à Covid-19

Em coletiva virtual nesta quinta-feira (28), o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, afirmou que a liderança federal atua “no sentido contrário” e “atrapalha” o combate ao coronavírus. Ele ainda abordou dificuldades com as trocas de gestão no Ministério da Saúde.

“Eu considero que não é só a falta de liderança, mas uma liderança no sentido contrário. Este é o grande problema. É uma liderança contra, enfrentando, do confronto… Isso é negativo”, disse o governador. “Não fosse já suficiente para atrapalhar a falta de uma liderança, haver uma oposição àquilo que a ciência consagrou mundialmente”.

Ele ressalta a importância do isolamento social para a redução da disseminação da Covid-19. “Já que não conseguimos parar o vírus até que nós tenhamos vacina, parar as pessoas, ou pelo menos reduzir a circulação, é a forma mais eficiente de reduzir o contágio”, afirma. “É para isso que estamos trabalhando. Para que a demanda em função do contágio esteja dentro da capacidade que nós temos de atendimento”.

Sobre a relação com o Ministério da Saúde, Leite diz que a troca constante de ministros e das equipes ministeriais gera o ele denomina “solução de continuidade”. “É comprometida a continuidade das políticas públicas. Assim, a gente tem uma situação em que a interlocução com o ministério fica comprometida”, diz.

“Há um tempo de assimilação, de conhecimento e de entendimento da estrutura, do que havia sendo feito, e isso acaba gerando perda de velocidade. E velocidade é o que a gente precisa nas políticas públicas para o enfrentamento do coronavírus”, afirma o governador sobre a consequência das trocas.

O governo de Jair Bolsonaro já realizou duas trocas ministeriais na Saúde neste ano: Henrique Mandetta, exonerado pelo presidente, e Nelson Teich, que pediu demissão. O órgão é gerido pelo coronel Eduardo Pazuello, ministro interino da Saúde.

“Seja qual for a diferença ideológica com o comando nacional, nós entendemos que há uma necessidade de esforço conjunto. Então sempre trabalharemos junto com outras instituições ligadas à saúde e, e nesse caso, especialmente o Ministério da Saúde, para que nós possamos superar os problemas ligados ao coronavírus”, complementou o governador.

pagamento da folha dos servidores Leite afirmou, durante a live, que habilitará leitos de UTIs que ainda aguardam habilitação do Ministério da Saúde. Ele também abordou o, que depende do auxílio do governo federal.

Ao final da coletiva, Leite abordou brevemente a disseminação de fake news. “Sem dúvida nenhuma um dos males a serem combatidos é o das fake news, das mentiras, das notícias distorcidas que circulam. E a imprensa nos dá grande colaboração para que as pessoas possam conhecer o que efetivamente está acontecendo, acompanhar de forma transparente políticas públicas e assim terem mais segurança no enfrentamento ao coronavírus”, disse durante o agradecimento à imprensa.